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Beşiktaş'ta Josef de Souza kırmızı kart gördü, karar sonrası sitem: 'Takımın kaptanı ne yapacaktı?'

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Ankaragücü
Beşiktaşta Josef de Souza kırmızı kart gördü, karar sonrası sitem: Takımın kaptanı ne yapacaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 00:18

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonundaki yaşananların ardından Josef de Souza kırmızı kart gördü. Olayların içinde yer alan Salih Uçan ve Cenk Tosun da karara sitem etti.

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Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası olaylar çıktı

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından bir taraftar sahaya girerek, siyah-beyazlı oyunculara saldırdı.

JOSEF KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, sahaya giren taraftarla tartışma yaşadığı için kırmızı kart gördü.

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Beşiktaşta Josef de Souza kırmızı kart gördü, karar sonrası sitem: Takımın kaptanı ne yapacaktı

KIRMIZI KARTA SİTEM 

Olayın içinde yer alan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklama yaptı.

İşte Salih Uçan'ın açıklamaları;

Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim

TAKIMIN KAPTANI NE YAPACAKTI?

Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?

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CENK TOSUN: HİÇ ANLAMADIM

Brezilyalı futbolcuyla ilgili verilen kararla ilgili Cenk Tosun ise "Josef'in kartını hiç anlamadım. İnsanlar bana yumruk atacak, ben izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler?" dedi.

BU KABUL EDİLEMEZ

Maç sonu olaylar hakkında açıklama yapan bir diğer isim Weghorst ise, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı. Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti." dedi.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Ankaragücü

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