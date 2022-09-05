Beşiktaş'ta Josef de Souza kırmızı kart gördü, karar sonrası sitem: 'Takımın kaptanı ne yapacaktı?'

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından bir taraftar sahaya girerek, siyah-beyazlı oyunculara saldırdı.

JOSEF KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, sahaya giren taraftarla tartışma yaşadığı için kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KARTA SİTEM

Olayın içinde yer alan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklama yaptı.

İşte Salih Uçan'ın açıklamaları;

Pozisyonda sırtım dönüktü, muhtemelen bana doğru geliyordu. Cenk bir adım atmasa tekme yiyecektim bir taraftardan. Sakatlanabilirdim

TAKIMIN KAPTANI NE YAPACAKTI?

Josef bunu görünce taraftarı dışarı itti. Takımımın kaptanı ne yapacaktı? 'Buyur kardeşim tekme atabilirsin' mi diyecekti?

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CENK TOSUN: HİÇ ANLAMADIM

Brezilyalı futbolcuyla ilgili verilen kararla ilgili Cenk Tosun ise "Josef'in kartını hiç anlamadım. İnsanlar bana yumruk atacak, ben izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler?" dedi.

BU KABUL EDİLEMEZ

Maç sonu olaylar hakkında açıklama yapan bir diğer isim Weghorst ise, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı. Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti." dedi.