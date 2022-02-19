Beşiktaş'ta Josef de Souza: "Alex Teixeira daha iyi olacak"

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Alex Teixeira'nın ilerleyen süreçte daha iyi bir performans ortaya koyacağını söyleyen Josef de Souza, "Tanrı'ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda biraz yorgunluk oldu sadece. En az 4 kez net pozisyon yakaladık ama top bir şekilde içeri girmedi. 2-0 olmayınca bu tarz maçlarda rakip de özgüven kazanıyor ve üzerinize gelmeye başlıyor. Bugün kazanmak önemliydi. İleriki maçlarda umarım ikinci golü bulacağız. Alex ilk pozisyonda ofsayt olabilir diye düşündü ve aşırtma denedi, ikinci pozisyonda direkten döndü. Alex ilerleyen dönemde daha iyi olacak" diye konuştu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Umut Meraş, "Rakibimiz düşme potasında bir takım, zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta da son dakikada bir gol yedik. Oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz, önümüzdeki hafta Sivasspor maçı var. Yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz." dedi.

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Kenan Karaman ise "Çok güzel bir maç çıkardık. 3 maçtır kazanamıyorduk. Çok baskılı oynadık, ben de performansımı golle süslemek isterdim. Kazandık, mutluyuz. Bir alışma süreci yaşadım. Özellikle ilk 6 ay mental bir süreçti bu. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah performansımı artırarak gerçek performansımı yansıtacağım." şeklinde konuştu.