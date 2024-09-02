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Beşiktaş'ta Joao Mario tamam, sıra Benfica’da

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#Transfer#Beşiktaş#Joao Mario
Beşiktaşta Joao Mario tamam, sıra Benfica’da
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Portekiz basını, siyah beyazlıların yıldız oyuncuyla anlaştığını ve kulübüyle masaya oturduğunu duyurdu.

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Beşiktaş yönetimi uzun süredir uğraştığı sol kanat transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Portekiz’in A Bola gazetesi, siyah beyazlıların Joao Mario ile prensipte anlaştığını ve kulübü Benfica ile bonservis pazarlığına başladığını yazdı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübünün 5 milyon Euro istediği, Beşiktaş’ın ise bu rakamı 4 milyon Euro’ya indirmeye çalıştığı öne sürüldü.

iNTER 44.8 MiLYON EURO ÖDEMiŞTi 

Sporting Lizbon, Vitoria Setubal, İnter, West Ham ve Lokomotiv Moskova kulüplerinde oynayan Joao Mario, 56 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi. İnter, 2016’da yıldız oyuncu için Sporting’e 44.8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Joao Mario bu sezon 2 maçta görev yaptı.

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#Transfer#Beşiktaş#Joao Mario

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