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Beşiktaş'ta Joao Mario sesleri: 'Ayrılık ihtimali var!'

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#TRANSFER#Beşiktaş#Joao Mario
Beşiktaşta Joao Mario sesleri: Ayrılık ihtimali var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 12:05

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer için ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile kozlarını paylaşmış ve İsviçre'de oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı.

Tur şansını Dolmabahçe'deki rövanşa bırakan siyah - beyazlılarda transfer için de sıcak bir gelişme yaşandı.

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BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Beşiktaş, Benfica forması giyen Joao Mario için devreye girdi.

Beşiktaşta Joao Mario sesleri: Ayrılık ihtimali var

Mario'nun Benfica'dan ayrılarak kariyerindeki bir sonraki adım için hazır olduğu kaydedildi.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt ise Portekizli futbolcunun durumu için "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor." açıklamasını yaptı.

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Benfica formasıyla 149 resmi maça çıkan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 36 gol - 26 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#Beşiktaş#Joao Mario

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