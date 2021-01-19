Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Nicolas Isimat-Mirin bavullarını topladı

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens ve Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas'a talip olan takımlar var ancak bir çoğu oyuncuların yıllık ücretlerinin çok az bir kısmını karşılamak istediği için yönetim sıcak bakmıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu oyuncuların ücretinin büyük kısmını kendilerinin ödeyerek başka kulüplere gitmelerine karşı çıkıyor. Çebi, en azından maliyetin yarısına ortak olunmasını istiyor.

LENS VE MIRIN 1 HAFTA İÇİNDE AYRILABİLİR

Ancak Lens ve Isimat-Mirin'ın bir hafta içerisinde takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. İki oyuncu kendilerine takım buldu ve siyah beyazlı yönetimle masaya oturacak. 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan iki oyuncunun alacakların vazgeçmesi halinde bonservisleri kendilerine verilecek. Douglas ile birlikte kadro dışı kalan 3 oyuncunun Beşiktaş'a bu sezonki maliyeti yaklaşık 4 milyon Euro.

TYLER BOYD GERİ DÖNECEK

Yabancı sayısının 16'ya çıkmasıyla eli biraz olsun rahatlayan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi askıya alınan Tyler Boyd'u ikinci devre takıma dahil etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar, bir de tecrübeli bir yabancı golcü almayı planlıyor. Ancak; limitlerin sınırlı olmasından ötürü henüz somut bir gelişme kaydedilmiş değil. (Ajansspor)

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