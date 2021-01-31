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GeriFutbol Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Karagümrük'ün transfer teklifini kabul etmedi
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Karagümrük'ün transfer teklifini kabul etmedi

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Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Karagümrük'ün transfer teklifini kabul etmedi
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Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan ve yapılan tekliflere karşın gitmeyi kabul etmeyen Jeremain Lens, Karagümrük'ün teklifini de kabul etmedi.

Beşiktaş'ta sezon başında Mirin ve Douglas'la birlikte kadro dışı bırakılan Lens, ara transfer döneminin bitimine 24 saatten az süre kalırken, Karagümrük'ten yapılan teklifi kabul etmedi.

Bu futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Karagümrük'ün kiralama teklifini olumlu bulurken, oyuncu ise teklife sıcak bakmadı.

Karagümrük'ten gelen teklifi kabul etmeyen ve yurt dışından gelen teklifleri de adeta elinin tersiyle iten Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında da kadro dışı olarak çalışmalarını Beşiktaş bünyesinde sürdürecek.

Beşiktaşta Jeremain Lens, Karagümrükün transfer teklifini kabul etmedi

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