Beşiktaş'ta Jean Onana sürprizi! 38 gün önce transfer edilmişti, ayrılık...

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Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık gündeme geldi.

GHEZZAL GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş’ta uzun süren sakatlığı ardından ailesinin Fransa’da geçirdiği Trafik kazasının ardından yeşil sahalara dönüşü ertelenen Rachid Ghezzal’dan teknik ekibe müjdeli Haber geldi. Sakatlıklarla boğuştuğu 2022- 23 sezonu Cezayirli futbolcuya adeta kâbus oldu. İlk olarak 2. haftadaki Alanya maçında problem yaşadı. 8. haftada formasına kavuşurken sadece 3 maçta görev alsa da bir türlü istenilen performansa ulaşamadı.

STOPER ARANIYOR

Siyah-beyazlılar, savunma bölgesi için arayışlar devam ediyor. Beşiktaş son olarak Atalanta'nın tecrübeli stoperi Berat Djimsiti için yeniden devreye girdi.

Atalanta'nın mevcut kadrosunda 6 stoper bulunuyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalya'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte indirim alabileceklerini düşünüyor.

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YENİ Transfer ONANA İÇİN FLAŞ KARAR

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık kararı çıktı.

Beşiktaş'ın 21 Temmuz'da 4 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Jean Onana'yı kiralamayı planladığı belirtildi.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İLGİ

23 yaşındaki futbolcuya Serie A ve La Liga'dan ilgi olduğu, oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşmelerin yapldığı öğrenildi.

6 MAÇTA 109 DAKİKA

38 gün önce resmi imzayı atan Kamerunlu, 6 maçta 109 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 7 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında Onana ile ilgili sözleri gündem olmuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerden en hazır oyuncu ONANA, onu da ben oynatmıyorum. Orta sahada oynayan oyuncular var. Almasak 'Neden almadın?' diyorlar. Madem 3 orta saha var 'Neden aldın?' diye bakılabilir" şeklinde konuşmuştu.