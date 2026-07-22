Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'dan itiraf: 'Çok kaliteli, beni gerçekten çok şaşırttı!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı konuk edecek.

Bu kritik maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve kaptan Orkun Kökçü bir basın toplantısı düzenledi.

ORKUN KÖKÇÜ: YARINKİ MAÇ İÇİN HAZIRIZ

Orkun Kökçü'nün açıklamaları şöyle; "Bu sezon farklı çünkü geçen sezon 5 günlük bir hazırlık sürecinden sonra maça çıkmıştım. Takımla tam olarak kaynaşamamıştım. Şu anda farklı, iki haftadır çalışıyoruz. Diğer futbolcular daha fazla çalıştı. Kendimizi hazırladık. Hocamızın istediklerini biliyoruz. Yarınki maç için hazırız.

Salih ile aramızdaki uyum çok iyi, çok iyi anlaşıyorum ama en önemlisi yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak.

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Hocamız benden hem defansif hem de ofansif katkı vermemi istiyor. İsteklerini çok net bir şekilde ifade etti. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Kaptanlık görevimi yapmak istiyorum."

ITALIANO: 'MİLLİ TAKIM OLAYI CANIMIZI YAKTI'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vicenzo Italiano'nun açıklamaları ise şu şekilde; Sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı biliyorsunuz. Çok fazla genç oyuncu vardı. Milli takım olayı canımızı yaktı, geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik, çok güzel olurdu. Avrupa veya Dünya Kupası olunca bu senaryolar olabiliyor. Son 10 gündür tam kadro çalışıyoruz, çok iyi geçti. Sahada dediklerimi yapabilecek bu çocuklar bence. Midtjylland belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım. Yarın sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum."

'HER ŞEKİLDE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

"Avrupa çok heyecanlı bir yolculuk ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçekleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Takım olarak çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum ama biz her şekilde Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Tabii ki ligin de önemini biliyoruz, taraftarlar, kulüp, hepimiz ligi istiyoruz."

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'TARAFTAR BİLMELİ Kİ BU BİZİM İLK MAÇIMIZ'

"Heyencanlıyım. Yarın ilk defa resmi maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir stadyum, çok güzel bir atmosferde olacağız. Taraftarımızla beraber olacağız. Bu maç çok önemli. Taraftarlar da bilmeli ki bu ilk maçımız olacak. Üzerine çalışmamız gereken çok şey var. Taraftarımıza çok güveniyorum, bizi destekleyeceklerdir, bizi daha iyi oynamaya iten kuvvet olacaklardır. Yarın iyi performans gösterip çalıştıklarımızı göstermek istiyoruz."

'TAKTİK RAKİBE GÖRE DEĞİŞEBİLİR AMA TEMELİMİZ 4'LÜ SAVUNMA'

"Geçmişte Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'a karşı oynadım. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı da çok önemli hazırlık maçı oynamıştık. Türkiye Ligi çok zor bir lig. Bütün maçlara %100 hazır olmamız gerekiyor. 4-2-3-1'e karşı çok oynadım. Kampta genelde 4'lü savunma üzerine çalıştık. Orta sahada bazen değişiklikler yaptık, bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Temelimiz 4'lü savunma olacak. Biz bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Stratejimizi bunun üzerine belirledik."

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'İLHAN FAKILI, GERÇEKTEN BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI'

"İlhan Fakılı hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Gerçekten beni çok şaşırttı. Hazırlık maçlarında iyi performanslar gösterdi. Genç ve gelişmeye çok açık bir oyuncu. Topsuz oyununu geliştirmesi, daha ısırgan, daha sert olması gerekiyor. Arkadaşlarıyla daha iyi çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Kaliteli bir oyuncu. İleride bize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum."

'ARAMIZA ARKADAŞLAR KATILACAK'

"Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortamdayım. Herkes davamız için elinden geleni yüzde yüz yapıyor. Sezon başında ama aramızda kalır, söyleyemem. Bence iyi işler yapacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Aramıza arkadaşlar katılacak."