Beşiktaş'ta inanılmaz olay: 27 dakika oyunda kalabildi, tarihe geçti! 4 günde 2 kırmızı kart...

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Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sonuç 42. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupada 3-1 kaybedilen Göztepe maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç ve Rashica’nın yerlerine Mert Günok, Paulista ve Immobile’yi sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Mert Günok’a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svesson, Paulista, Emirhan Topçu ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Gedson, Oxlade-Chamberlain ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Muçi, ortasında Rafa Silva, solunda ise Joao Mario’yu görevlendirdi. Solskjaer’in gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

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FORVETLİ FORMASAYONA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi ve Göztepe ile oynanan kupa maçında nokta santrfor olmadan takımını sahaya sürmüştü. Derbide planı tutan ancak kupaya veda eden siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçına ileri uçta Immobile ile çıktı.

Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından ilk 11’deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kaybedilen Konyaspor maçına 11’de başlayan İtalyan yıldız, Galatasaray derbisi ve kupadaki Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Derbide forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, Göztepe maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

27 DAKİKA OYUNDA KALABİLDİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin Özcan'a yapmış olduğu faul sonrası sarı kart gördü.

Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından söz konusu pozisyonu monitörde izledi ve Tayyip Talha'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

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4 GÜNDE 2 KIRMIZI KART

Tayyip Talha Sonuç, Beşiktaş'ın 4 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye 3-1 yenilerek elendiği maçta da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Ayrıca Göztepe, Tayyip Talha'nın kırmızı karta neden olan serbest vuruşu gole çevirmişti.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Sosyal medyada siyah - beyazlı taraftarlar, üst üste oynadığı 2 maçta da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sonuç'a yüklendi. X platformunda 24 yaşındaki oyuncunun ismi gündeme otururken Beşiktaşlı taraftarlar oyuncunun kadro dışı kalmasını istedi.

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İşte gelen bazı yorumlar;



