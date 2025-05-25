Beşiktaş'ta Immobile'nin menajerinden ayrılık açıklaması

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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı takımda gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcuların da önemi büyük. Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Ciro Immobile'nin geleceği de merak konusu.

MENAJERİ AÇIKLADI: "IMMOBİLE 1 YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA KALACAK"

Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, Beşiktaş tarafından İstanbul'a çağırıldığı ve oyuncunun kulüple yollarını ayıracağına dair çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulundu.

İddiaları reddeden Sommella, "İstanbul'a geleceğim. Ancak Ciro için değil, başka bir takımla ve başka bir oyuncumla konuşmak için. Ciro'nun 1 yıllık daha sözleşmesi var ve Beşiktaş'ta mutlu. Önümüzdeki yıl da yüzde 100 orada kalacak." ifadelerini kullandı.

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IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Immobile 19 gol atıp 4 de asist yaptı.