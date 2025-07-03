Beşiktaş'ta Immobile'den sonra 3 ayrılık daha geliyor!

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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Beişiktaş'ta Ciro Immobile'nin ardından ayrılıklar gelmeye devam ediyor.

Tammy Abraham'ı transfer eden siyah-beyazlıların yıllık 6 milyon Euro kazanan İtalyan golcüyle bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri vardı.

Dün bu görüşmeler nihayete erdi ve tecrübeli golcüyle yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar İtalyan yıldıza fesih bedeli olarak 2.6 milyon Euro ödeme yapacak.

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Beşiktaş'ta bu ayrılık Immobile ile sınırlı kalmayacak. Siyah-beyazlılar, Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario ile de ayrılık görüşmelerini sürdürüyor.