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Beşiktaş'ta Immobile'den sonra 3 ayrılık daha geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Immobile
Beşiktaşta Immobileden sonra 3 ayrılık daha geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 11:34

Beşiktaş, gelecek sezon öncesi ipleri sıkı tutuyor. Siyah beyazlılar, Immobile'nin ayrılığının ardından 3 isimle daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Beişiktaş'ta Ciro Immobile'nin ardından ayrılıklar gelmeye devam ediyor.

Tammy Abraham'ı transfer eden siyah-beyazlıların yıllık 6 milyon Euro kazanan İtalyan golcüyle bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri vardı.

Dün bu görüşmeler nihayete erdi ve tecrübeli golcüyle yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar İtalyan yıldıza fesih bedeli olarak 2.6 milyon Euro ödeme yapacak.

3 İSİM DAHA GİDİYOR

Beşiktaş'ta bu ayrılık Immobile ile sınırlı kalmayacak. Siyah-beyazlılar, Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario ile de ayrılık görüşmelerini sürdürüyor.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Immobile

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