Beşiktaş'ta Immobile vedaya hazırlanıyor! İtalya Serie A'dan iki talip var

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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulüpte beklentilerin oldukça altında kaldı.

Siyah-beyazlıların 6 milyon Euro yıllık maaşı ve formsuzluğu nedeniyle tecrübeli forvetle vedalaşmaya hazırlandığı iddia edilirken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınında çıkan haberlere göre; Kariyerini İtalya'da noktalamak isteyen Ciro Immobile, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

SERIE A'DAN 2 TAKIM DEVREYE GİRDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Atalanta, Ciro Immobile'yi kadrolarına katmak istiyor.

Antonio Conte yönetimindeki Napoli'nin Romelu Lukaku'nun yokluğunda onu aratmayacak bir golcü arayışında olduğu ve Immobile'nin bu rol için biçilmiş kaftan olduğu belirtilirken, Gasperini'nin çalıştırdığı Atalanta'nın da Mateo Retegui'nin yokluğunda Scamacca'dan istediği verimi alamadığı ve bu nedenle 35 yaşındaki golcüyle yakından ilgilendiği ifade edildi.

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CIRO IMMOBILE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 18 gole doğrudan katkı (15 gol - 3 asist) sağladı.

Immobile'nin Beşiktaş'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.