×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Immobile vedaya hazırlanıyor! İtalya Serie A'dan iki talip var

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Ciro Immobile
Beşiktaşta Immobile vedaya hazırlanıyor İtalya Serie Adan iki talip var
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 12:34

Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kalan ve kariyerini İtalya'da tamamlamak istediği iddia edilen Ciro Immobile, sezon sonunda siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya Serie A'dan iki kulüp tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulüpte beklentilerin oldukça altında kaldı.

Siyah-beyazlıların 6 milyon Euro yıllık maaşı ve formsuzluğu nedeniyle tecrübeli forvetle vedalaşmaya hazırlandığı iddia edilirken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınında çıkan haberlere göre; Kariyerini İtalya'da noktalamak isteyen Ciro Immobile, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

Beşiktaşta Immobile vedaya hazırlanıyor İtalya Serie Adan iki talip var

SERIE A'DAN 2 TAKIM DEVREYE GİRDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Atalanta, Ciro Immobile'yi kadrolarına katmak istiyor.

Antonio Conte yönetimindeki Napoli'nin Romelu Lukaku'nun yokluğunda onu aratmayacak bir golcü arayışında olduğu ve Immobile'nin bu rol için biçilmiş kaftan olduğu belirtilirken, Gasperini'nin çalıştırdığı Atalanta'nın da Mateo Retegui'nin yokluğunda Scamacca'dan istediği verimi alamadığı ve bu nedenle 35 yaşındaki golcüyle yakından ilgilendiği ifade edildi.

Haberin Devamı

CIRO IMMOBILE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 18 gole doğrudan katkı (15 gol - 3 asist) sağladı.

Immobile'nin Beşiktaş'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

Gözden KaçmasınSzoboszlai, Ardanın Sus işaretini kendine yediremedi Maçtan sonra Instagramda olay yorum: 1088Szoboszlai, Arda'nın 'Sus' işaretini kendine yediremedi! Maçtan sonra Instagram'da olay yorum: 1088Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Ciro Immobile

BAKMADAN GEÇME!