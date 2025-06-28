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Beşiktaş'ta Immobile ile ayrılık an meselesi! İşte yeni takımı

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#Transfer#Beşiktaş#Ciro Immobile
Beşiktaşta Immobile ile ayrılık an meselesi İşte yeni takımı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 12:03

Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Ciro Immobile, ülkesine dönüyor. Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmaya varan tecrübeli golcü, siyah-beyazlı ekiple yaptığı fesih görüşmelerinde de sona geldi.

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Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça uzağında bir sezon geçiren Ciro Immobile, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmüyor.

Bir süredir takım arayışlarında bulunan ve İtalyan ekipleriyle transfer görüşmeleri yapan Immobile, Bologna ile anlaşmaya vardı.

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BEŞİKTAŞ'IN ONAYI BEKLENİYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Bologna, Ciro Immobile ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'la yaptığı fesih görüşmelerinde sona gelen tecrübeli forvet, siyah-beyazlı kulüpten önümüzdeki saatlerde gelecek onay sonrasında Bologna ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaşta Immobile ile ayrılık an meselesi İşte yeni takımı

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BEŞİKTAŞ'TAN FESİH TAZMİNATI İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Bologna, Immobile'ye yıllık 1.8 milyon euro net maaş (+ bonuslar) önerdi.

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki golcü futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak için 2.5 ila 3 milyon Euro bandında fesih tazminatı talep etti. Tarafların kısa süre içinde orta yolu bulması bekleniyor.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 19 gol atıp 4 de asist üretti.

Beşiktaşta Immobile ile ayrılık an meselesi İşte yeni takımı

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#Transfer#Beşiktaş#Ciro Immobile

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