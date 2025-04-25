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Beşiktaş'ta Immobile 11'e gollerle döndü! Sadece 59 dakikada başardı

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#Beşiktaş#Immobile#Hatayspor
Beşiktaşta Immobile 11e gollerle döndü Sadece 59 dakikada başardı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 21:54

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta haftalar sonra ilk 11'e geri dönenen Ciro Immobile, 59 dakikada hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Hatayspor'u konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı siyah - beyazlılar 5-1 kazanırken, Ciro Immobile gecenin kurtarıcısı oldu.

IMMOBILE 2 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından 11’deki yerine döndü. Son olarak ligde Kasımpaşa deplasmanında 11’de görev alan tecrübeli forvet; Başakşehir maçında oyuna sonradan dahil olmuş, Göztepe karşılaşmasında ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

Müsabakanın 20. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah - beyazlılarda Ciro Immobile, sazı eline aldı. Karşılaşmanın 36. ve 52. dakikalarında kullandığı penaltı vuruşlarından 2 gol bulan İtalyan yıldız, 59. dakikada da Rashica'nın asistinde sahne aldı ve ilk 11'e hat-trick ile geri dönmüş oldu.

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3 YIL SONRA HAT-TRICK YAPTI

Ciro Immobile, 3 yıl sonra ilk hat-trick'ini yaptı. Tecrübeli futbolcu en son 10 Nisan 2022 tarihinde Genoa'ya karşı Serie A maçında 3 gol birden atmıştı.

Ciro Immobile; Stefano Okaka ve Mario Balotelli'nin ardından Süper Lig'de hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

BU SEZON CIRO IMMOBILE

Sezon başında takıma katılan İtalyan futbolcu, 26 lig maçında siyah - beyazlı formayı sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez gol sevinci yaşayan Immobile, takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı.

Öte yandan 35 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa ve Avrupa Ligi'nde 2'şer golü bulunuyor.

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#Beşiktaş#Immobile#Hatayspor

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