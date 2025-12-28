×
Beşiktaş'ta ilk hedef Salih Özcan! Orta sahaya iki yeni aday

Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 18:53

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'a Süper Lig'den talip olduğu öne sürüldü.

Borussia Dortmund'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, Süper Lig devinin radarına girdi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ADAY

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Haberde, siyah beyazlıların orta saha listesinde, Nice forması giyen Hicham Boudaoui de yer aldığı belirtildi.

DORTMUND 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Alman ekibi Dortmund, 2022 yılının Temmuz ayında 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Özcan'ı Köln'den kadrosuna katmıştı.

Beşiktaşta ilk hedef Salih Özcan Orta sahaya iki yeni aday

SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Bu sezon süre bulmakta zorlanan Özcan, ligde sadece 3 maçta 20 dakika süre alabildi.

Geride bıraktığımız 2024/25 sezonunda ise milli futbolcu, ilk devreyi Dortmund, ikinci devreyi ise Wolfsburg'da geçirmişti. Tüm sezon iki takımında toplam ise 26 maçta 791 dakika süre buldu ve gol ve ya asist katkısı sağlayamadı.

