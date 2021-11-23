Beşiktaş'ta ilk fatura N’Sakala'ya! Oğuzhan, Salih ve Gökhan Töre’ye uyarı...

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Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalan Beşiktaş’ta yönetim, disiplini sağlamak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı yönetim bu bağlamda ilk olarak, teknik heyetin de raporu doğrultusunda sol bek Fabrice N’Sakala’yı kadro dışı bıraktı. Bu sezon sadece 7

resmi maçta şans bulabilen, son haftalarda kadroya dahi alınmayan 31 yaşındaki oyuncu geçen hafta bir antrenmana da çıkmayı reddetmişti. Tecrübeli oyuncu ayrıca Trabzonsporlu Yusuf Sarı’nın Beşiktaş’ı yendikleri maçtan sonra yaptığı “Bravo takım!” paylaşımını beğe

‘Şans buldunuz, sıkıntınız nedir!’

Dün beklenen oldu ve yönetim, Demokratik Kongolu futbolcuyu geçici süreyle kadro dışı bıraktığını duyurdu. Bundan böyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürecek olan N’Sakala ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan yönetim N’Sakala dışında bir süre

dir bekleneni veremeyen futbolcuların da dikkatini çekti. Salih Uçan, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup’la yapılan görüşmelerde “Takıma geldiğiniz günden bu yana yeteri kadar forma şansı buldunuz ama istek ve arzudan uzaksınız. Sıkıntınız nedir?” denildi ve toparmanmaları istendi.