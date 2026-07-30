Beşiktaş'ta İlhan Fakılı fırtınası: Yeni transfer Midtjylland eşleşmesinde parladı!

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. İstanbul'daki ilk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 3-0'lık üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede perdeyi 70. dakikada Milot Rashica açtı. Beşiktaş'ın turunu perçinleyen gol ise 76. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltıdan kaydettiği golle geldi.

Bu sonucun ardından Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı 6 Ağustos'ta, rövanşı ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

İLHAN FAKILI DAMGA VURDU

Beşiktaş'ta gecenin ön plana çıkan isimlerinden biri yeni transfer İlhan Fakılı oldu. Clermont'tan kadroya katılan 20 yaşındaki futbolcu, resmi maçlarda da hazırlık dönemindeki etkili görüntüsünü sürdürdü.

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Hazırlık karşılaşmalarında Mattersburg ve Spartak Trnava ağlarını sarsarak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Midtjylland karşısında skor katkısı üretemese de sahadaki enerjisi ve üretkenliğiyle alkış aldı.

Rövanş mücadelesinde 88 dakika sahada kalan İlhan Fakılı, Orkun Kökçü'nün gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olurken, sol kanattaki etkili performansıyla dikkat çekti.

İSTATİSTİKLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Midtjylland deplasmanında 28 kez topla buluşan genç futbolcu, yüzde 69 pas isabeti yakalarken 1 kilit pas verdi. Ayrıca 1 başarılı çalım yapan İlhan, 3 ikili mücadele kazandı, 4 kez sahipsiz top kazanarak savunmaya da önemli katkı sundu ve 2 faul almayı başardı.

Midtjylland deplasmanı performansı:

Topla buluşma: 28

Pas: 9/13 (%69)

Kilit Pas: 1

Çalım: 1

İkili Mücadele: 3

Sahipsiz Top Kazanma: 4

Aldığı faul: 2

EŞLEŞMENİN GİZLİ KAHRAMANI

Midtjylland eşleşmesi genelinde ise 151 dakika sahada kalan İlhan Fakili; 80 topla buluşma, 36 isabetli pas, yüzde 73 pas başarısı, 3 kilit pas, 2/2 isabetli orta, 2/2 uzun pas, 3 başarılı çalım, 6 kazanılan ikili mücadele ve 5 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle dikkat çekici bir performans sergiledi.

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Midtjylland eşleşmesi performansı:

Topla Buluşma: 80

Pas: 36/49

Uzun Pas: 2/2

Kilit Pas: 3

Orta: 2/2

Çalım: 3

İkili Mücadele: 6

Sahipsiz Top Kazanma: 5