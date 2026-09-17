Beşiktaş'ta İlhan Fakılı fırtınası: Sahneye çıktı, tarihe geçti!

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk etti.

PERDEYİ İLHAN FAKILI AÇTI

Siyah-beyazlılarda genç futbolcu İlhan Fakılı, karşılaşmanın henüz 15. dakikasında sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.

Olatitan'ın savunma arkasına gönderdiği ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan Fakılı, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

İlhan Fakılı, Marsilya karşısında attığı golle Beşiktaş tarihine de adını yazdırdı.

20 yaş 240 günlük olan genç futbolcu, siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu.

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Bu alandaki rekor ise 19 yaş 83 günlükken Malmö karşısında gol atan Semih Kılıçsoy'a ait.

PERFORMANSI

Bu sezon 7 Avrupa kupaları, 5 Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada görev alan İlhan, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.