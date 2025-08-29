Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor!

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda dün akşam 1-1'lik ilk maçın rövanşında sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Laussane'a etkisiz bir futbolla 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

TRT Spor'un haberine göre; Norveçli çalıştırıcının takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına bugün çıkacak.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARI

Beşiktaş, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar aynı sezon Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Ocak 2020 - Aralık 2021 tarih aralığında Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 resmi maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlılar 1.84 puan ortalaması yakaladı.