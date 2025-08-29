×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaşta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 06:18

İç sahada alınan Laussane mağlubiyeti sonrasında Avrupa'ya veda eden ve Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son veren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda dün akşam 1-1'lik ilk maçın rövanşında sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Laussane'a etkisiz bir futbolla 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

Gözden KaçmasınSon Dakika: Beşiktaşta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen sona erdiSon Dakika: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen sona erdi!Haberi görüntüle

TRT Spor'un haberine göre; Norveçli çalıştırıcının takımdan ayrılmasının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına bugün çıkacak.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN SON ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARI

Beşiktaş, Süper Lig'deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar aynı sezon Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.

Haberin Devamı

Ocak 2020 - Aralık 2021 tarih aralığında Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 resmi maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlılar 1.84 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaşta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Ole Gunnar Solskjaer

BAKMADAN GEÇME!