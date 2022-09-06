Beşiktaş'ta iki ayrılık birden!  Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş kiralandı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan gönderilecek isimler için görüşmelerine devam ediyor.
Rezerv Lig'in kaldırılmasının ardından takımda forma şansı bulamayan oyuncularla yolların ayrılmasına karar verilirken Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş kiralık olarak gönderildi.
Siyah beyazlılarda forma şansı bulamayan Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandı.
Ajdin Hasic'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Emirhan Delibaş'ın ise mukavelesi 2025 yılında son buluyor.