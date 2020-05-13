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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta idmanlar yeniden başlıyor

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Beşiktaş'ta idmanlar yeniden başlıyor
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Beşiktaş'ta corona virüs nedeniyle ara verilen idmanlar yeniden başlıyor.

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş’ta 8 Mayıs Cuma günü yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcu ve bir çalışanın sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ara verilen antrenmanlar bugün yeniden başlıyor.

Dört gündür minimum sayıda kişinin girip çıkmasına izin verilen Ümraniye’deki Nevzat Demir Tesisleri baştan aşağı dezenfekte edildi.

Bugün, sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yapmayı planlayan siyah beyazlı takımda futbolcular ve teknik heyete yeniden koronavirüs testi uygulanacak.

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