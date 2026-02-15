Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh seriye bağladı: 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

SERGEN YALÇIN 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Alanyaspor ile "Dolmabahçe"de oynanan ve 2-2 berabere biten lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile sahaya dizildi.

NURİ ŞAHİN KADROYU BOZMADI

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, geçen hafta Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden kadrosunu bozmadı.

Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı:

Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke

Turuncu-lacivertliler yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Yusuf Sarı, Berat Özdemir, Kazımcan Karataş, Onur Bulut, Miguel Crespo, Bertuğ Yıldırım, Ivan Brnic, Ousseynou Ba, Nuno Da Costa yer aldı.

TOURE DEVAM EDEMEDİ





Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11’de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

24 yaşındaki oyuncu mücadelenin 34. dakikasında yerini Milot Rashica’ya bıraktı.

GOL PERDESİNİ SELKE AÇTI

Karşılaşmanın 36. dakikasında David Selke, Başakşehir'i öne geçirdi.

Agbadou’nun uzaklaştırmak istediği top Duarte’nin müdahalesi sonrası sekerek ceza sahası içine yöneldi. Penaltı noktası üzerinde aşırtma vuruş yapan Selke, topu kaleci Ersin Destanoğlu’nun üzerinden ağlarla gönderdi.

SAHNE YİNE OH'UN





Ara transfer döneminde Tammy Abraham ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar santrafora Genk'ten Hyeon-gyu Oh takviyesi yaptı.

İlk maçına geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında çıkan Güney Korali, aldırdığı penaltıyla ve attığı harika röveşata golüyle takımına 1 puanı getiren isim olmuştu.

Bugünde Opoku’nun hatasında araya giren Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda temiz vuruş çıkardı ve Bşeiktaş'ı soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle götürdü.

24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Ailton'dan (2005/06) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki maçta da gol atan ilk santrfor oldu.

İSTATİSTİKLERE BİR DE ASİST YAZDIRDI

Karşılaşmanın 58. dakikasında Beşiktaş, kaptan Orkun Kökçü'nün golüyle 2-1 öne geçti. Golün asisti ise Hyeon-Gyu Oh'dan geldi.

Olaitan'ın pasında topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, topukla savunmanın arasındaki Orkun Kökçü’nün önüne bıraktı. Milli futbolcu, ceza sahası içine girip altıpasın gerisinde kaleci Muhammed Şengezer’le karşı karşıya pozisyonda durumu 2-1'e getirdi.

Kökçü, bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1'er gol atmayı başardı.

88'DE YIKILDI, 90+7'DE GÜLDÜ

Mücadelenin 88. dakikasında Bertuğ Yıldırım’ın golüne engel olmayan siyah-beyazlılar, 90+7. dakikada Mustafa Hekimoğlu adeta hayat öpücüğü verdi.

Müsabakanın 90+7. dakikasında Milot Rashica'nın sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Mustafa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı.

18 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan genç futbpşcı, 86. dakikada Hyeon-Gyu Oh'un yerine oyuna dahil oldu.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında da 1'er olmak üzere toplam 10 müsabakada forma giydi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor ve Başakşehir'i yenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Kartal, ligde bir sonraki hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak.