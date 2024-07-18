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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'ten TFF'ye soru: Süper Kupa neden 3 Ağustos'ta?

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Süper Kupa
Beşiktaşta Hüseyin Yücelten TFFye soru: Süper Kupa neden 3 Ağustosta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

Galatasaray’ın maçın Atatürk Olimpiyat Stadı’na alınmasına tepki göstermesini anlamsız bulduğunu belirten Yücel, “Süper Kupa niye bu kadar erken oynanıyor? Beşiktaş sıfırdan bir kadro kuruyor, Galatasaray ise hazır kadro ve geçen sezonun şampiyonu. Bu tarih, daha ileri alınabilirdi” dedi.

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Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Turkcell Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’na oynanacak olmasına gösterdiği tepkiyi anlamsız bulduğunu söyledi.

Radyospor’a konuşan Yücel, “Sonuçta iki İstanbul takımı, başka nerede oynayacaktı? Aslında 3 Ağustos’ta oynanacak olması bizi rahatsız etti. Niye bu kadar erken oynanıyor? Geçen yıl Süper Kupa maçını daha ileri tarihte oynatmışlardı. Beşiktaş sıfırdan bir kadro kuruyor, Galatasaray ise hazır kadro ve geçen sezonun şampiyonu. Bu tarih, daha ileri alınabilirdi. 3 Ağustos erken oldu ama bizim için fark etmez, çıkıp oynayacağız” dedi.

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BEŞİKTAŞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK KONUŞULACAK

Transferdeki hamlelerine dikkat çeken Yücel, “Yaptığımız transferlerle üzerimizdeki ölü toprağını kaldırdık. Beşiktaş önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. Kesinlikle taraftara zevk veren yarıştan hemen kopmayan ve Avrupa’da başarılı olacak bir Beşiktaş hayal ediyorum. Beşiktalılar’ın 2-3 yıldır çektiği ızdırap bu sezon son bulacak” diye konuştu. Bugün yapılacak TFF kongresine de değinen Hüseyin Yücel, “TFF seçimlerinde Beşiktaş yönetimi olarak bağımsız bir konumdayız. Bizim arzumuz geçen sene oluşan kaos ortamının tekrarlanmaması. Geçen seneki kaotik ortam devam ederse kim seçilirse seçilsin biz tepkimizi ortaya koyarız” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Süper Kupa

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