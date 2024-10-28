Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den sert sözler: Galatasaray, TFF ve MHK'nin salıncağından inmemektedir

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Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, hakem Arda Kardeşler'in kararlarını eleştirdi.

"GALATASARAY TFF VE MHK'NIN SALINCAĞINDAN İNMEMEKTEDİR"

Galatasaray'ın maç sonu paylaşımlarına değinen Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam ebediyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK'nin salıncağından inmemektedir." ifadelerini kullandı.

"CİĞERİMİZE DOKUNUYOR"

Sahada hak eden tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Hüseyin Yücel, "Sahada oynayan takım Beşiktaş'tı, mücadele eden takım Beşiktaş'tı, hak eden takım Beşiktaş'tı. 2 duran toptan gol yedik. Maçı böyle kaybettik. Sezonu sonu ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynayalım. Bunu başarabilmemiz için, biz sevinmek için sevmedik. Şampiyon olamasak dahi ağlamayız. Bir art niyet yok, genç hakem arkadaşlar hata yaptı, bu yüzden şampiyonluğumuz elimizden gitti. Göz göre göre bunların yapılması ciğerimize dokunuyor." diye konuştu.

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"KAŞARLAŞMIŞ HAKEM YERİNE GENÇ ATAYIN"

Maçlarına genç hakemlerin atanmasını istediklerini söyleyen Hüseyin Yücel, "Sayın başkana, MHK'ye ya da artık kim dinliyorsa TFF'den, madem yabancı hakem getiremiyoruz lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. En azından gençleri bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaparsalar canları sağ olsun deriz. Bu tip hakemlerin beyninde bin tane tilki cirit atıyor. Madem yabancı hakem atayamıyoruz, bizim maçlara genç hakem atasınlar." dedi.

"9 KİŞİ KALMASI GEREKİRKEN MAÇI 11 KİŞİ TAMAMLADI"

Galatasaray'ın karşılaşmayı 11 kişi tamamlamasının şaşırtıcı olduğunu belirten Yücel, "Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım? Yapı konusuna girmeyeceğim. Konuşanlar belli. Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde şöyle söylemiştim, hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim bekliyoruz demiştim. Bu kadar bariz, rakibimiz karşı takım 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi tamamladı. Göz göre göre VAR'a rağmen kabul edilebilir bir şey değil." şeklinde konuştu.

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FEYYAZ UÇAR: HAKEMLERİN DE DEĞİŞME ZAMANI GELDİ

Hakemlerin kötü yönetim gösterdiğini ve bunun değişmesi gerektiğini belirten Feyyaz Uçar, "Değişen bir şey yok. Türk futbolunda yine futbol oynamak isteyen takımlara yazık oluyor. Türkiye'de hocalar değişiyor, futbolcular değişiyor, tarih değişiyor, MHK değişiyor, federasyon değişiyor ama hakemler değişmiyor. Artık hakemlerin de değişme zamanı geldi." dedi.