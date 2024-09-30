Beşiktaş'tan Okan Buruk'a olay sözler: Fikstür sözleri trajikomik, biz çıkıp ağlamıyoruz!

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Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3 golle geçen Beşiktaş'ta İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a "Bir daha burada maç yönetemez" sözü ve fikstür eleştirisiyle ilgili konuşan Hüseyin Yücel, ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

"TAKIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim, takımı yalnız bırakmadılar. Ayrı bir teşekkürü de Mete Vardar'a yapıyorum, bunun organizasyonu kolay olmuyor. Kayserispor, bizi iyi ağırladı. İstanbul'da aynı şekilde onları ağırlayacağız. Takıma teşekkür ederim, çok ciddi mücadele verdiler. Teknik ekibi canı gönülden kutlarım. İlk yarı çok iyi oynamadık. İkinci yarı ilk golden sonra açıldık."

"ÇOK NET 2 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

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"Beşiktaş Kulübü olarak hem hakemi hem rakibi yenmek zorunda değiliz! Çok net 2 penaltımız verilmedi. Orta hakem atladı, VAR nasıl atladı? Madem ekran başında uyuyorlar... Kayserispor'un penaltısını iptal ettiler ama Ciro Immobile'nin penaltısını nasıl vermediler? Maç 2-0, maçın sonu geldi ortalığı karıştırmayalım düşüncesindeydiler sanırım."

"HAKEMİ TEHDİT NE DEMEK?"

"Hakemleri töhmet altında bırakmayın, baskı yapmayın! Hakemi tehdit ne demek? Bunlar olursa biri, spor yorumcusunu vurur. Başkası, başka şeyler yapar. Spor adamlarının dikkat etmesi lazım. Zemini biz hazırlıyoruz, sonra hastanelere geçmiş olsun ziyaretine gidiyoruz. Rakiplerimize söylüyorum, tüm futbol camiasına söylüyorum... Hakemleri baskı altında bırakacak sözler söylemeyelim."

"FİKSTÜR SÖZLERİ TRAJİKOMİK"

"Fikstür sözleri trajikomik. Puan kaybından sonra fikstür polemiği klasik oldu. Özellikle Beşiktaş bu yıl çok ciddi bir dezavantajlı konumda. Biz çıkıp ağlamıyoruz! Teknik heyet ve futbolcular bu işi yapmak için alıyor. Fikstür yoğunsa UEFA Avrupa Ligi'ne çıkmasınlar, Türkiye Kupası'na PAF takım ile çıksınlar. Süper Lig'e odaklansınlar. Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor! Herkes işini doğru yapsın!"

"AJAX MAÇINDA HAK ETTİĞİMİZ BİR YENİLGİ ALDIK"

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"Ajax maçında kötü oynadık ve hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Bahanesini aramaya gerek yok. Her işte bir hayır vardır, daha 7 maç oynayacağız. Bunun telafisi olabilir. Eintracht Frankfurt maçında inşallah güzel bir sonuç alacağız."