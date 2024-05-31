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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Jose Mourinho açıklaması! Fenerbahçe ile anlaşınca...

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#Mourinho#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaşta Hüseyin Yücelden Jose Mourinho açıklaması Fenerbahçe ile anlaşınca...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 16:00

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Mourinho ile ilgili bir açıklama yaptı ve Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalma sebebini anlattı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, önceki haftalarda Jose Mourinho ile görüştüklerini hatta büyük ölçüde anlaştıklarını söylemiş ve camiada heyecan yaratmıştı.

Portekizli teknik adam ilerleyen süreçte Fenerbahçe ile de görüştü ve bugün çıkan haberlerde Ali Koç yönetiminin Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

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HÜSEYİN YÜCEL AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

Değerli Beşiktaşlılar,

Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur.

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Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır.

Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız.

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#Mourinho#Beşiktaş#Fenerbahçe

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