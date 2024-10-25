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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Galatasaray derbisi ve Yunus Akgün açıklaması

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Galatasaray
Beşiktaşta Hüseyin Yücelden Galatasaray derbisi ve Yunus Akgün açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 17:28

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray maçı, Yunus Akgün'e gelen ceza ve Maccabi Tel-Aviv maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor canlı yayınına bağlanarak gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yücel, şunları söyledi:

Derbiye Lyon maçının moraliyle çıkacağız. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Tüm mücadelemizi verip en iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. İlk perdesini zaten Süper Kupa maçında yapmıştık. Süper Kupa'nın rövanşını almak isteyeceklerdir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum.

Yunus Akgün açıklaması

Yunus Akgün olayı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyonun kararına saygı duymak zorundayız.

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Maccabi Tel-Aviv maçı İstanbul'da oynanacak mı?

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Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz. Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Galatasaray

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