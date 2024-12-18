×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel
Beşiktaşta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 14:57

Beşiktaş'ta 22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada, "22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdal Adalı#Hüseyin Yücel

BAKMADAN GEÇME!