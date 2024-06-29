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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Di Maria bombasını patlattı: İnşallah almaya gideceğiz

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#Transfer#Beşiktaş#Di Maria
Beşiktaşta Hüseyin Yücel, Di Maria bombasını patlattı: İnşallah almaya gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Rafa Silva’yı kadrosuna katarak transferde hızlanan Beşiktaş ikinci bombasını da patlatıyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Benficalı Angel Di Maria’ya teklif yaptıklarını ve Copa America’dan sonra almaya gideceklerini söyledi.

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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Bir süredir Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için uğraşan Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Benficalı Angel Di Maria’ya teklif yaptıklarını ve Copa America’dan sonra almaya gideceklerini söyledi.

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'İNŞALLAH ALMAYA GİDECEĞİZ'

Şu anda Arjantin Milli Takımı ile Copa America’da mücadele veren 36 yaşındaki oyuncunun yaptıkları teklife vereceği kararı beklediklerini vurgulayan Yücel, müthiş transfer harekatı için şu açıklamayı yaptı: "Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. yaptığımız görüşmede bize turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Biz teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa Amerika’yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını verecek ve inşallah almaya gideceğiz."

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ÜCRETİ 5 MİLYON EURO OLACAK

Geçen sezon 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergileyen Di Maria’ya yıllık 5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Di Maria

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