Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel de Serdal Adalı da Sergen Yalçın ile çalışmak istiyor

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Beşiktaş’ta camia ve taraftarlar 29 Aralık’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kilitlenirken Hüseyin Yücel de Serdal Adalı da hummalı çalışma içinde. İki aday da sık sık genel kurul üyeleri ile bir araya gelirken seçilmeleri durumunda kulübü ayağa kaldırmak için yapacaklarını farklı platformlarda anlatıyorlar. Adalı ve Yücel farklı söylemlere sahip. Ancak 2 adayın ortak noktada buluştuğu en önemli konu takımın yeni teknik direktörü...

SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİM

Daha önce Giovanni van Bronckhorst’un ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Yücel önceki gün yaptığı açıklamada da “Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalim var Ama 3.5 yıl için yeni bir teknik direktör arayışımız olduğu aşikar. Bunların en başında Sergen Yalçın var. Seçildiğim takdirde masaya oturacağım ilk kişi Sergen Yalçın olacaktır. Sezon başında da Sergen Hoca’yı istedim ama yönetim kurulundaki bazı arkadaşlar çeşitli nedenlerden karşı çıktı” diye konuşmuştu...

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YABANCI ALTERNATİF DE MEVCUT

Dün ise diğer bir aday Serdal Adalı, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda şunları söyledi “Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş’ın felsefesine uysun. Sergen’in bir defa daha gelip Beşiktaş’ta görev alması lazım. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek.

ADALI DA ‘2. BAŞKANIM OL’ DEDi YÜCEL DE

Serdal Adalı, rakibi Hüseyin Yücel’in seçim yarışında kendisini önde gördüğüne dair yorumu için “Ben öyle düşünmüyorum. Bayağı çekişmeli bir seçim olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı. · HÜSEYİN Yücel, Serdal Adalı ile görüştüğünü belirtirken “Kendisiyle yüz yüze görüştük. ‘Gel ikinci başkanım ol’ dedi, ben de ona aynısını söyledim” diye konuştu.

iKi ADAY ADANA’DA BULUŞTU

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, dün Adana Beşiktaşlılar Derneği’nin 30. Yıl Gecesi’nde bir araya geldi. Taraftarlardan büyük ilgi gören iki aday aynı masada yan yana oturdu. Gecede açık artırmaya çıkan formayı Serdal Adalı 500 bin TL karşılığında satın aldı. Her iki başkan adayı geceyle ilgili sosyal medya paylaşımlarında birlik beraberlik mesajı verirken, organizatörlere teşekkür ettiler.