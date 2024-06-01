Beşiktaş'ta hoca bilmecesi! En kuvvetli aday...

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2023-24 sezonunda 5 farklı teknik adam ile çalışan Beşiktaş’ta yönetim takımın başına getirilecek isim için çalışmalarını sürdürürken yeni dönemde hata yapmamak için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Liderin 46 puan gerisinde kalan ve lig tarihinin en yüksek puan farkı ile sezonu tamamlayan siyah beyazlılar en son 2020-21’de ulaştıkları şampiyonluğu yeniden kulübe kazandıracak bir teknik direktör arıyor.

Nuri Şahin en kuvvetli aday

Şu an için favori 2 isim var; Nuri Şahin ve Razvan Lucescu. Ancak PAOK, takımı şampiyonluğa ulaştıran Lucescu’yu bırakmaya sıcak bakmıyor. B.Dortmund’un yardımcı antrenörü Nuri Şahin daha kuvvetli bir aday olarak öne çıkıyor. Başkan Hasan Arat da B.Dortmund-Real Madrid, Şampiyonlar Ligi maçı için İngiltere’ye giderken burada kulüp yöneticileri ve oyuncu temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Arat’ın final sonrası plan ve projelerine inandığı Nuri Şahin ile son kez buluşacağı vurgulandı.

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Birçok farklı isim önerildi

Bu arada menajerlerin de kulübe teknik direktör önermeye devam ettikleri öğrenildi. Öyle ki gündeme getirilen isimler arasında Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Gian Piero Gasperini, Marsilya ile yollarının ayrılmasının ardından boşta olan Gennaro Gattuso, Türkiye’de birçok takımda çalışan Mauris Sumudica, Samsunspor’un eski Alman teknik direktörü Marcus Gisdol ve şu anda Suudi Arabistan’da El Fetih’i çalıştıran Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic’in olduğu öğrenildi.