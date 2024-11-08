Beşiktaş'ta hedef Süper Lig'de 6'da 6!

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Lyon’un ardından Malmö’yü de devirerek UEFA Avrupa Ligi’ndeki iddiasını gösteren Beşiktaş bu çıkışını Süper Lig’de de devam ettirmek istiyor.

Ligde Galatasaray’ın ardından Kasımpaşa’ya yenilerek zirve yarışında yara alan Kartal yarın Başakşehir’i devirerek milli araya zaferle girmenin planlarını yapıyor. Başakşehir’in ardından siyah beyazlılar Göztepe, F.Bahçe ve Alanya ile iç sahada Adana Demir ve Hatay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koprdinatörü Samet Aybaba, 17. haftadaki Alanya maçıyla sezonun ilk yarısının tamamlanacağını belirtirken bu periyotta oynanacak 6 maçta hedeflerinin 18 puan toplamak olduğunu ifade etti.