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Beşiktaş'ta hedef Süper Lig'de 6'da 6!

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#Süper Lig#Beşiktaş#UEFA
Beşiktaşta hedef Süper Ligde 6da 6
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Beşiktaş yarın Başakşehir ile başlayıp F.Bahçe derbisinin de yer aldığı 6 maçın tamamını kazanarak devre arasına 18 puanla girmeyi planlıyor.

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Lyon’un ardından Malmö’yü de devirerek UEFA Avrupa Ligi’ndeki iddiasını gösteren Beşiktaş bu çıkışını Süper Lig’de de devam ettirmek istiyor.

Ligde Galatasaray’ın ardından Kasımpaşa’ya yenilerek zirve yarışında yara alan Kartal yarın Başakşehir’i devirerek milli araya zaferle girmenin planlarını yapıyor. Başakşehir’in ardından siyah beyazlılar Göztepe, F.Bahçe ve Alanya ile iç sahada Adana Demir ve Hatay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koprdinatörü Samet Aybaba, 17. haftadaki Alanya maçıyla sezonun ilk yarısının tamamlanacağını belirtirken bu periyotta oynanacak 6 maçta hedeflerinin 18 puan toplamak olduğunu ifade etti.

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#Süper Lig#Beşiktaş#UEFA

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