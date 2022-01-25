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Beşiktaş'ta hedef stoper! 4 futbolcu gidecek, 1 savunmacı gelecek

#Transfer#Beşiktaş#Emre Kocadağ
Beşiktaşta hedef stoper 4 futbolcu gidecek, 1 savunmacı gelecek
İsmail ER

Vida’ya alternatif arayan Beşiktaş, diğer yandan transfere kaynak yaratmak için Ljajic, Douglas, Lens ve Hasic’i elden çıkarmaya çalışıyor.

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Beşiktaş Yönetimi, en az Domagoj Vida kalitesinde bir stoper transferi için çalışmalara başladı. Avrupa ve Güney Amerika liglerinde araştırmalarını sürdüren siyah beyazlılar, diğer yandan bu transfere kaynak yaratmaya uğraşıyor.

Uzun süredir kadro dışı olan Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens ile takımda oynama şansı bulunmayan Ajdin Hasic’i gönderip maliyetlerinden kurtulmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, oyunculardan “Kalan alacaklarımızı vermezseniz gitmeyiz” cevabını aldı. Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, özellikle İtalya ve Almanya’dan üç stoperle ilgilendiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

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EN KISA SÜREDE BiTiRECEĞiZ 

“Amacımız hem kadro dışı olan futbolcuları göndermek hem de kaliteli bir stoper almak. Vida gibi bir oyuncuya alternatif bulmak tabii ki zor. İtalya ve Almanya’dan üç stoperi takip ediyoruz. Ama şu anda bu transferi yapmamız mümkün değil. Çünkü Ljajic, Douglas, Lens ve Hasic halen kadromuzda bulunuyor. İstediğimiz stoperi alabilmemiz için bu oyuncuları gönderip maliyetlerinden kurtulmamız gerekiyor. Bu işi en kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

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#Transfer#Beşiktaş#Emre Kocadağ

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