Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olmadı, hedef ünlü teknik adam! Yönetim bugün şartları görüşecek

Haberin Devamı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı bugün yönetim kuruluyla bir toplantı yapacak ve adaylar masaya yatırılacak.

Sergen Yalçın kardeşinden dolayı reddetti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerden bir uzlaşma sağlanamadı. Yalçın, teklifi neden kabul etmediğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık durumuyla ilgilenmek için siyah beyazlı kulüpten gelen teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Türk adaylar masada ama Adalı Almanya'yı işaret etti

Türk adaylar arasında Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez, Ertuğrul Sağlam, Ziya Doğan ve Samet Aybaba’nın isimleri geçse de Adalı’nın yabancı teknik adama sıcak baktığı özellikle de Almanya’dan bir ismi takımın başında görmek istediği kaydedildi.

Haberin Devamı

Schimidt ile ilk görüşmeler olumlu

Bu bağlamda görüşme yapılan Roger Schmidt’in teklife sıcak baktığı ancak sözleşme konusunda bazı taleplerinin olduğu öğrenildi. Yönetim bugünkü toplantısında Schmidt’in şartlarını görüşecek. Başkan Serdal Adalı “Acelemiz yok. Teknik direktör konusu muhtemelen gelecek hafta içinde çözülecek” dedi.

Bilic'in talepleri ağır, Lucescu'nun sözleşmesi var

Öte yandan adaylar arasında bulunan diğer isimlerden Slaven Biliç’ten taleplerinin çok ağır olması, Razcan Lucescu’dan ise kulübüyle sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle vazgeçildi.