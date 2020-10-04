Beşiktaş'ta hedef mutlak 3 puan! Gençlerbirliği önünde galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Avrupa'ya ön eleme turlarında veda eden, Konya deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında kazanıp milli maç arasında umutlu girmek istiyor.

- Sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir forma giyemeyecek.

- Lisansı çıkartılan Josef de Souza'nın ilk kez siyah-beyazlı formayı giyeceği maçta, Vincent Aboubakar ile Gökhan Töre'nin de ilk 11'de oynaması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ

- Beşiktaş maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinden 2 oyuncusunda "pozitif" Covid-19 tespit edilen Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk 2 haftasında sadece 1 puan toplayabilmişti.

- Son antrenman fotolarına bakılırsa stoperde "Diego Angelo & Zargo Toure" ikilisi devam edecek. Orta sahada Berat Özdemir, hücum kanadında ise Daniel Candeias izleyeceğiz.

- Sakatlıkları devam eden Salih Dursun ve Rahmetullah Berişbek kadroda yok.

- Giovanni Sio ve Bogdan Stancu gibi önemli isimlerin durumunu maç saati öğreneceğiz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynadığı son 5 lig maçını siyah-beyazlılar kazandı! (5 maç - 12 gol)

- Gençlerbirliği bu sezon ligde oynadığı ilk 2 maç sonunda sadece 2 tane isabetli şut çekebildi.

- Geçen sezonun son 2 maçını da hesaba katarsak, Gençlerbirliği ligde 4 maçtır gol sevinci yaşayamadı!

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Cyle Larin'in MLS günleri! Birbirinden güzel goller...