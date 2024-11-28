Beşiktaş'ta hedef Maccabi karşısında mutlak galibiyet! Türkiye'nin en yüksek oranları Misli'de...

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İlandır.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok; Svensson, Uduokhai, Paulista, Emirhan Topçu; Musrati, Gedson Fernandes; Joao Mario, Rafa Silva, Rashica; Immobile.

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Maccabi: Mashpati; Jehezkel, Asante, Stojic, Shlomo, Davidzada, Shahar; Kanichowsky, Sissokho, Peretz; Turgeman, Madmon.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa Ligi’nde Play-off maçları da dahil olmak üzere oynadığı 6 maçın 5’i 2.5 üst, 4’ü ise 3.5 üst bitti.

Beşiktaş, İsrail ekipleriyle oynadığı 6 Avrupa kupası maçını da kaybetmedi. (4 galibiyet, 2 beraberlik)

Beşiktaş’ın oynadığı son 5 resmi maçın 4’ünde hem karşılıklı goller oldu bu maçlar aynı zamanda 2,5 gol üstü bitti.

Maccabi Tel Aviv, lig aşamasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Maccabi Tel Aviv’in bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı toplam 8 maçın 7’si 2.5 üst bitti.

EN YÜKSEK ORANLAR MİSLİ'DE

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Türkiye'nin en yüksek oranlarının verildiği maçta Beşiktaş galibiyetine 1.52, beraberliğe 3.65, Maccabi kazanıra ise 4.46 oran biçildi.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %41’i Beşiktaş’ın galip geleceğine inanıyor.

MUÇI YOK

Beşiktaş'ta Ernest Muçi bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bugün oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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MACCABI İLE 3. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

AVRUPA'DA 249. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

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Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

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FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.