Beşiktaş’ta hedef Jorginho

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İspanyol basınından Fichajes’te yer alan haberde Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun bu sezon Arsenal kadrosunda kendisine yer bulmakta zorlandığı ve devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Premier Lig’de 4. sırada bulunan Arsenal’ın ön libero rotasyonunda Declan Rice, Thomas Partey ve Jorginho gibi isimlerin yer aldığı ve forma rekabetinin en üst seviyede olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, Jorginho’nun takıma deneyim ve kalite kazandırabileceğini düşündüğü ve bu yüzden 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.