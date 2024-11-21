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Beşiktaş’ta hedef Jorginho

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Jorginho
Beşiktaş’ta hedef Jorginho
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Arsenal’da forma şansı bulmakta zorlanan Jorginho için Beşiktaş’ın devrede olduğu iddia edildi.

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İspanyol basınından Fichajes’te yer alan haberde Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun bu sezon Arsenal kadrosunda kendisine yer bulmakta zorlandığı ve devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Premier Lig’de 4. sırada bulunan Arsenal’ın ön libero rotasyonunda Declan Rice, Thomas Partey ve Jorginho gibi isimlerin yer aldığı ve forma rekabetinin en üst seviyede olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, Jorginho’nun takıma deneyim ve kalite kazandırabileceğini düşündüğü ve bu yüzden 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

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#Transfer#Beşiktaş#Jorginho

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