×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta hedef Bodo/Glimt karşısında zafer ve Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Bodo/Glimt#UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaşta hedef Bodo/Glimt karşısında zafer ve Avrupa Liginde iddiasını sürdürmek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:18

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6’ncı haftasında Norveç deplasmanında Bodo Glimt ile karşılaşacak. 12 Aralık Perşembe akşamı TSİ 23.00'de başlayacak mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe zaferiyle ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran siyah beyazlılar, Bodo'yu da deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde devam etme şansını yükseltmek istiyor. Bodo ile geçen sezon Konferans Ligi gruplarında karşılaşan Beşiktaş, Norveç'teki maçı 3-1, İstanbul'daki maçı da 2-1 kaybetmişti.

Avrupa'da 5 maç sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 6 puanla 22’nci sırada yer alıyor. Kara Kartalların gruptan çıkıp elemelerde devam edebilmesi için ilk 24 içinde olması gerekiyor.

Gözden KaçmasınTFFye açık mektup, tarihi sözler: Bütün isimler elimde, açıklamaya hazırımTFF'ye açık mektup, tarihi sözler: Bütün isimler elimde, açıklamaya hazırım!Haberi Görüntüle

EMİRHAN TOPÇU'NUN SÜRPRİZ SAKATLIĞI

Beşiktaş'ta Bodo maçı öncesinde sakat futbolcular can sıkıyor. Paulista ve Uduokhai'nin sakatlığına, Fenerbahçe maçından sonra Emirhan da eklenince tek orijinal stoper Tayyip Talha kaldı. Emirhan'ın, Dzeko’nun gollük vuruşunu çizgiden çıkartarak önlediği pozisyonda ayağını zorladığı ve maçı o şekilde tamamladığı öğrenildi. 3 gündür idmanlara çıkmayan Emirhan'ın, Bodo maçında oynamak istediği ve son durumunun maçtan önce netleşeceği bildirildi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Emirhan'ın iyileşmemesi durumunda, Tayyip'le beraber Bakhtiyor Zaydutinov'u oynatacak. Bilindiği gibi Necip Uysal da ligin başında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Haberin Devamı

IMMOBİLE YOK, MASUAKU CEZALI

Siyah beyazlılar Norveç deplasmanına, Paulista ve Uduokhai'nin yanında Immobile ve Masuaku'dan da yoksun gidecek. Fenerbahçe maçının sonlarında sakatlanan Immobile, Bodo'ya götürülmeyecek. Maccabi Tel Aviv maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Masuaku da Norveç deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

CHAMBERLAIN, AVRUPA LİSTESİNDE YOK

Beşiktaş'ta Avrupa maçında oynamayacak bir diğer futbolcu da Chamberlain olacak.

Giovanni Van Bronckhorst'un teknik direktörlüğe gelmesiyle, sezon başı kampına dahi götürülmeyen Chamberlain, ligde hiç süre alamamıştı. İngiliz oyuncu satış listesine konulduğu için Avrupa Ligi listesine de dahil edilmemişti.

Van Bronckhorst'un gönderilmesiyle forma şansı bulmaya başlayan Chamberlain Fenerbahçe maçında da oyuna girerek takımına galibiyeti getirmişti.

DEFANS, SERDAR TOPRAKTEPE'Yİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Haberin Devamı

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo maçı öncesinde defans konusunda sıkıntılar yaşıyor. Necip, Paulista, Uduokhai, Emirhan sakat, Masuaku cezalı durumda.

Topraktepe'nin bu kadar eksik sonrasında defans kurgusunu Svensson, Bakhtiyor, Tayyip Talha ve Onur'dan oluşturması bekleniyor. Onur'un yerine sol bekte Emrecan Terzi de bir seçenek. Orta sahada rahat olan Topraktepe, Fenerbahçe maçını kazandıran Al Musrati, Salih, Gedson üçlüsünü büyük ihtimalle bozmayacak. Immobile'nin yokluğunda Semih'i oynatacak olan Topraktepe, sağ kanatta Rashica, sol kanatta da Rafa Silva'ya görev verecek.

Beşiktaş'ın yarınki muhtemel 11’i şöyle: ‘Mert - Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Onur (Emrecan), Al Musrati, Salih, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Semih.’

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Bodo/Glimt#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!