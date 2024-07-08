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Beşiktaş’ta hedef Armand Lauriente

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Armand Lauriente
Beşiktaş’ta hedef Armand Lauriente
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Siyah beyazlılar sol kanat için Fransız oyuncuyu gündeme aldı. İtalyan basını 26 yaşındaki oyuncuya Parma’nın da talip olduğunu ve iki kulübün Laurinete için yarıştığını yazdı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’yi aldığı ileri sürüldü. İtalyan Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre siyah beyazlılar 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo’lu yöneticilerle görüşmelere başladı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Fransız oyuncuya Parma’nın da talip olduğu ve iki kulübün Lauriente için yarıştığı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi bu transferi hafta içinde bitirmeye çalışıyor.

27 MAÇTA 5 GOL 

Armand Lauriente, geçen sezon ligde 27 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Asıl mevkisi sol kanat olan Fransız oyuncu, kariyeri boyunca santrfor, forvet arkası, on numara ve sağ kanatta da forma giydi.

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#Transfer#Beşiktaş#Armand Lauriente

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