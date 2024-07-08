Beşiktaş’ta hedef Armand Lauriente

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine Sassuolo’da forma giyen Armand Lauriente’yi aldığı ileri sürüldü. İtalyan Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre siyah beyazlılar 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo’lu yöneticilerle görüşmelere başladı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Fransız oyuncuya Parma’nın da talip olduğu ve iki kulübün Lauriente için yarıştığı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi bu transferi hafta içinde bitirmeye çalışıyor.

27 MAÇTA 5 GOL

Armand Lauriente, geçen sezon ligde 27 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Asıl mevkisi sol kanat olan Fransız oyuncu, kariyeri boyunca santrfor, forvet arkası, on numara ve sağ kanatta da forma giydi.