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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 15:52,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.



Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı takım dar alanda oyun ve kontrollü pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman gruplar halinde yapılan istasyon koşularıyla sona erdi.

Beşiktaşta hazırlıklar sürüyor

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