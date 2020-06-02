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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
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Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.

Beşiktaşta hazırlıklar sürüyor

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