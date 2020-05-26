MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından açma germe çalışması yaptığı bildirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle