Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen

Yalçın yönetiminde üç grup halinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı.

İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması değişmeli olarak yapılırken, idman her grup için yaklaşık 1 saat sürdü. Beşiktaş hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek. Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!