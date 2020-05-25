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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
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Beşiktaş, 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig'de sezonun kalan bölümü için hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen
Yalçın yönetiminde üç grup halinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı.

İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması değişmeli olarak yapılırken, idman her grup için yaklaşık 1 saat sürdü. Beşiktaş hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Beşiktaşta hazırlıklar sürüyor

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