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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
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Beşiktaş, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldığı ifade edildi.

Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon hareketleriyle sona erdiği kaydedildi. Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta hazırlıklar devam ediyor

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