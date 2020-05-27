Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. Dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla süren idman, minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.