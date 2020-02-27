Beşiktaş'ta 'hava' alarmı!

Spor Arena / İsmail ER | BeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de yarın deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor’un özelliklerini ve oyun taktiklerini dünkü antrenmanda uygulamalı olarak anlattı. Geçen sezon çalıştırdığı için iyi tanıdığı Akdeniz ekibinin duran toplarda çok tehlikeli olduğunu ifade eden Yalçın, hava toplarının etkili isimleri Fernandes, Welinton ve Caulker’a korner ve frikik atışlarında yakın markaj yapılması gerektiğini söyledi.

Çift santrfor sürprizi

Bakasetas’ın şutlarına, Efecan’ın defans arkasına yaptığı hızlı koşulara dikkat çeken Yalçın’ın Alanyaspor’la ilgili bir başka önemli uyarısı orta sahada yaptıkları baskı oldu. Siyah beyazlı teknik adam, golcü oyuncu Cisse’nin bire birlerde çok başarılı olduğunun da altını çizdi. Bu arada Yalçın’ın dünkü antrenmanda Burak Yılmaz ile Umut Nayir’i çift santrfor, Boateng’i de arkalarında serbest adam olarak oynatması dikkat çekti.