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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları! Yolculuk yarın...

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Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları! Yolculuk yarın...
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Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik program sonrası yapılan kanat-orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a hareket edecek.

Beşiktaşta Hatayspor hazırlıkları Yolculuk yarın...

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