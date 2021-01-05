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GeriFutbol Beşiktaş'ta Hasic, attığı gole rağmen kiralanabilir
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Hasic, attığı gole rağmen kiralanabilir

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Kayseri karşısında oyuna girdikten sonra maça hareketlilik getiren ve ikinci golü atan Ajdin Hasic’in Beşiktaş’tan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Son 10 maçtır sakatlık ve Covid-19 süreci sebebiyle süre alamayan genç yıldız adayı için “Takımdan gönderilsin, tecrübe kazansın” raporu verilmişti.

Boşnak oyuncunun daha çok süre alması için kiralanması bekleniyor. Hasic için Göztepe’nin istekli olduğu öğrenildi.

Beşiktaşta Hasic, attığı gole rağmen kiralanabilir

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