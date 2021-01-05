Beşiktaş'ta Hasic, attığı gole rağmen kiralanabilir

Son 10 maçtır sakatlık ve Covid-19 süreci sebebiyle süre alamayan genç yıldız adayı için “Takımdan gönderilsin, tecrübe kazansın” raporu verilmişti.

Boşnak oyuncunun daha çok süre alması için kiralanması bekleniyor. Hasic için Göztepe’nin istekli olduğu öğrenildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...