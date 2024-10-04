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Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan Galatasaray'a: Türkiye’deki en büyük skandal

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig
Beşiktaşta Hasan Arattan Galatasaraya: Türkiye’deki en büyük skandal
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray’ın sponsorluk anlaşmasının iptalini böyle değerlendirdi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray’ın illegal bir bahis sitesine ait olduğu öne sürülen bir haber sitesiyle yaptığı sponsorluk anlaşmasının iptal edilmesine ve sarı kırmızılıların demeçlerine bulunarak, süreci ‘skandal’ olarak nitelendirdi. Arat T24 Yıllık Konferansı’nda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de en büyük skandal sponsorluk olmuştur. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes çıt. Konuşacaksınız. Konuşmak zorundasınız.

HAKSIZ REKABET

Para alınıyor, bitiyor, ondan sonra vazgeçtik yanlış kişiymiş deniyor; bu söz konusu olamaz. Yok öyle şey. O zaman haksız rekabetle başlanıyor. Sponsorluk imzalamasını yapan kulüp hemen vazgeçti, yanlıştan vazgeçti ama olan oldu. Kulüpler bu yönetimleri yaparken çok dikkat etmeliler. Birbirlerine laf söylerken dikkat etmeliler. Ben eğitimliyim, şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım diye Türkiye’de dolaşamazsınız. Bu kimliği taşıyan herkes ayrıcalıklıdır.” Arat ayrıca “Spor yöneticilerinin kullandığı dile özen göstermesi gerekiyor” diyerek camiaya centilmenlik çağrısında bulundu.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

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