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Beşiktaş'ta Hasan Arat'a tepki

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Süper Lig
Beşiktaşta Hasan Arata tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00

Beşiktaşlı taraftarlar, dün eski başkan Hasan Arat’a tepki gösterdi.

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Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında görevi bırakan başkanları aleyhinde tezahüratta bulunurken, tribünlerden, Hasan Arat için, “Süleyman Seba’dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?” tezahüratı yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, ayrıca, “Hasan Arat paralar nerede?” diye de bağırarak tepkilerini dile getirdi.

KULÜBE iHTAR ÇEKEN MASUAKU ISLIKLANDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 70. dakikada Zaynutdinov’un yerine oyuna giren Arthur Masuaku, taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu oyuncuyu sahaya girdiğinde ve top her ayağına geldiğinde ıslıkladı. Başkan Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde, “Arthur Masuaku’ya benim de büyük tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcu kendisiydi” açıklamasını yapmıştı.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Süper Lig

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